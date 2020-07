Energia: progetto oleodotto Costa atlantica minato da incertezza e ostacoli legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto dell’oleodotto Atlantic Coast Pipeline (Acp), che dovrebbe trasportare il petrolio greggio estratto dai giacimenti di scisti del West Virginia sino ad uno hub portuale nel Noth Carolina, è stato abbandonato per effetto delle sfide legali opposte dall’ambientalismo organizzato sin dall’annuncio dei piani, nel 2014, e a causa della grave incertezza relativa ai prezzi che grava sul mercato energetico. Le due aziende al centro del progetto, Dominion Energy e Duke Energy, hanno annunciato ieri, 5 luglio, l’intenzione di abbandonare i piani per la realizzazione dell’opera a causa “dei ritardi accumulati” a causa delle battaglie legali, e “della crescente incertezza sui prezzi” che “minaccia l’economicità del progetto”. Le due aziende hanno citato una recente sentenza giudiziaria emessa nel Montana, che ha negato al Corpo dei Genieri dell’Esercito Usa l’autorità di concedere permessi di costruzione su appezzamenti federali acquitrinosi o costieri: la sentenza, che ha enormemente complicato il processo di acquisizione dei terreni necessari a realizzare l’opera, sembra aver causato il definitivo abbandono del progetto, nonostante il 15 giugno scorso i piani di Dominion e Duke avessero ottenuto il via libera della Corte Suprema Usa. (Nys)