Cina: Forze armate conducono esercitazioni militari simultanee su 3 mari asiatici

- Le forze armate cinesi hanno effettuato esercitazioni simultanee sui Mari Cinesi Orientale e Meridionale e sul Mar Giallo nel corso del fine settimana appena trascorso, esibendosi in una nuova dimostrazione di forza nei principali teatri del confronto strategico con gli Stati Uniti e delle contese territoriali con i paesi asiatici vicini. Un cacciatorpediniere e due elicotteri hanno simulato l’abbordaggio di una nave non identificata non lontano dalle isole Senkaku (Diaoyu in cinese), un atollo del Mar Cinese Orientale controllato dal Giappone e rivendicato da Pechino. I media di Stato cinesi hanno dato grande risalto alle inusuali esercitazioni simultanee, in quelle che sono state definite “le tre principali aree di battaglia”. Le forze armate cinesi hanno anche effettuato esercitazioni a fuoco vivo nel Mar Cinese Meridionale e nel Mar Giallo. Analisti citati dalla stampa giapponese ritengono però che la manovra sia anche servita a sviare l’opinione pubblica cinese dai problemi domestici causati dalla pandemia e dalle ostilità commerciali con gli Usa, oltre che dalla reazione internazionale alla stretta sul dissenso a Hong Kong. (Cip)