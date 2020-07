Usa: bambina afroamericana uccisa da manifestanti ad Atlanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco democratico della città di Atlanta, negli Usa, si è espresso per la prima volta contro le violenze in corso in quella città da oltre un mese, dopo l’uccisione di una bambina afroamericana di otto anni nel corso di una sparatoria innescata da manifestanti armati, che avevano eretto barricate presso il ristorante protagonista il mese scorso di un altro arresto culminato nell’uccisione di un afroamericano, Rayshar Brooks. Le manifestazioni e le proteste violente, innescate alla fine di maggio dall’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di agenti di polizia, hanno messo a ferro e fuoco numerose città statunitensi, ma hanno ricevuto l’appoggio di amministratori e politici, specie tra i ranghi del Partito democratico, che hanno preso posizione contro il “razzismo sistemico” di cui sarebbero colpevoli la polizia e altre istituzioni statunitensi. Nel corso delle settimane, però, le manifestazioni hanno portato ad una impennata dei crimini violenti, oltre a innescare un movimento di sistematico abbattimento delle statue e dei monumenti storici Usa. (segue) (Nys)