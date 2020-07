Giappone: governo presenta strategia di crescita per l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha presentato lo scorso fine settimana la bozza di una nuova strategia di crescita per l’economia colpita dalla pandemia di coronavirus, che ha al centro i pagamenti elettronici e una ulteriore flessibilizzazione delle modalità di lavoro. Un pilastro della strategia è l’eliminazione dei tassi di trasferimento inter-bancari, ritenuti un freno all’impiego delle transazioni elettroniche da parte delle attività produttive. Le commissioni applicate in Giappone ai trasferimenti inter-bancari non cambiano da circa quattro decenni: una sensibile riduzione di tali tariffe si tradurrebbe in un incentivo ad utilizzare metodi di pagamento alternativi al contante. Il governo del premier Shnzo Abe ha già studiato un sistema di sconti a punti per incoraggiare i consumatori giapponesi ad utilizzare il pagamenti digitali, e in parte per mitigare gli effetti negativi dell’aumento della tassazione sul valore aggiunto dall’8 al 10 per cento, ad ottobre dello scorso anno. Il governo intende anche promuovere in pianta stabile stili di lavoro alternativi come il telelavoro e le occupazioni multiple, sia per flessibilizzare l’impiego, sia per aumentarne l’accessibilità, ad esempio alle donne con figli. Il governo giapponese intende introdurre sistemi per potenziare le capacità delle aziende di monitorare l’attività dei dipendenti a distanza. (segue) (Git)