Giappone: governo presenta strategia di crescita per l’economia (8)

- Le esportazioni e le importazioni del Giappone hanno registrato entrambe la contrazione su base annua più sostenuta da oltre un decennio a questa parte, per effetto della rapida contrazione della domanda globale dovuta alla pandemia di coronavirus. Lo certificano i dati preliminari pubblicati dal ministero delle Finanze giapponese, che rilevano il 18mo mese consecutivo di contrazione dell’export. A maggio le esportazioni giapponesi sono crollate del 28,3 per cento su base annua, a 4.180 miliardi di yen (39 miliardi di dollari): un calo senza precedenti da settembre 2009, quando l’export aveva subito una contrazione del 30,6 per cento a seguito della crisi finanziaria globale. Le esportazioni di automobili, in particolare, sono calate del 64,1 per cento, un dato quasi analogo a quello seguito al terremoto e allo tsunami dell’aprile 2011, che aveva arrestato la produzione nel Giappone nord-orientale. Le importazioni sono invece calate complessivamente del 16,2 per cento, a 5.020 miliardi di yen. (Git)