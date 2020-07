Giappone: coronavirus, 131 contagi giornalieri a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo ha confermato 131 nuovi contagi da coronavirus ieri, 5 luglio. Il dato segna un nuovo record giornaliero nell’area della capitale del Giappone dal 5 maggio scorso e dalla fine delle misure di emergenza nella capitale giapponese, alla fine di maggio. Il bilancio complessivo dei contagi in Giappone ha superato le 20mila unità. La traiettoria dei contagi ha rinnovato i timori per una seconda ondata pandemica: dallo scorso maggio i casi di positività al coronavirus hanno ripreso una lenta parabola crescente, stabilizzandosi sopra i 30 casi giornalieri. Il 73 per cento dei soggetti risultati positivi al coronavirus – tutti con sintomatologia lieve o asintomatici – erano di età inferiore a 40 anni. A Tokyo sono aumentati i contagi non tracciati, e dunque le autorità sanitarie sono preoccupate per la possibile presenza di focolai di infezione ignoti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria globale, Tokyo ha registrato 6.399 casi di contagio da coronavirus, il bilancio peggiore tra le 47 prefetture del Giappone. (segue) (Git)