Giappone: la governatrice di Tokyo Yuriko Koike si assicura un secondo mandato (2)

- Koike pare essere stata premiata anche per la condotta tenuta in risposta alla pandemia di coronavirus, che in Giappone colpisce in particolare proprio l’area di Tokyo: durante la campagna elettorale, la governatrice ha scelto infatti di non tenere comizi, limitandosi invece alle conferenze stampa per la gestione dell’emergenza sanitaria trasmesse via streaming. Tra i risultati politici rivendicati da Koike negli ultimi quattro anni c’è stato l’aumento record dei posti negli asili nido e la stretta contro il fumo passivo. Koike è stata anche la prima figura pubblica in Giappone a promuovere l’istituzione nel paese di un organo analogo ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, per gestire emergenza sanitarie come il coronavirus. (segue) (Git)