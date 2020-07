Business news: Brasile, i conti del governo registrano deficit per 20,5 miliardi di euro a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del governo federale brasiliano hanno registrato un deficit primario di 126,6 miliardi di real (20,5 miliardi di euro) a maggio 2020. Si tratta del peggiore dato per mese della serie storica iniziata nel 1997. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia brasiliano. Il dato negativo dei conti del governo, che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro della Previdenza sociale e della Banca Centrale, segue il dato già pesante del mese di aprile, quando il saldo è stato negativo per 92,9 miliardi di real (15 milioni di euro). Nel solo mese di maggio il deficit è stato maggiore a quello registrato nell'intero 2019, quando il saldo è stato negativo per 95 miliardi di real (15,5 miliardi di euro). (Res)