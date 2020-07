© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a RomaREGIONE- Conferenza stampa di presentazione del Festival della Filosofia di Veroli, che si terrà dal 16 al 30 luglio 2020 nella città in provincia di Frosinone. Alla presentazione partecipano, tra gli altri, Albino Ruberti, Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale del Lazio; il sindaco di Veroli, Simone Cretaro; la consigliera delegata alla Cultura, Francesca Cerquozzi; il direttore artistico Fabrizio Vona. Roma, Consiglio regionale del Lazio, Sala dell'Ufficio di Presidenza, via della Pisana 1301 (ore 17)- Il Consiglio regionale del Lazio si riunisce in seduta straordinaria per la celebrazione del 50esimo anniversario dell'insediamento del primo Consiglio regionale. Roma, Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301. (ore 18) (segue) (Rer)