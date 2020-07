Business news: Colombia, tasso di disoccupazione al 21,4 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Colombia si è attestato al 21,4 per cento nel mese di maggio, il doppio del dato registrato nello stesso mese dell'anno precedente, quando è stato registrato un tasso del 10,5 per cento. E’ quanto emerge dai dati del Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (Dane). Lo scorso aprile l’indicatore era al 19,8 per cento. Il tasso di occupazione a maggio si attesta al 43,4 per cento, a fronte del 56,4 per cento registrato nello stesso mese dello scorso anno. (Res)