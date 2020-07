Business news: Messico, Lopez Obrador, governo prepara denunce per frodi a compagnie energetiche private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha assicurato che il governo ha pronte denunce contro copmagnie energetiche private per presunte frodi compiute grazie a contratti stipulati con i precedenti governi. Le denunce sono in preparazione, ha segnalato Lopez Obrador spiegando che renderà noti i nomi delle imprese coinvolte solo dopo aver comunicato con loro "una per una". Secondo il capo dello stato lo schema di frode partiva da una gara con la quale la compagnia pubblica Cfe (Comision federal de electricidad) si impegnava a comprare energia a una impresa privata, a una determinata tariffa. "Immediatamente dopo aver firmato il contratto si procedva a chiuderne un altro, senza gara", ma con una "tariffa maggiore" ha riportato "Amlo" secondo cui la Cfe finiva per pagare l'energia a "prezzi elevatissimi". (Res)