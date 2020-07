Business news: Messico, ambasciatore in Italia, "nuovo Nafta" aumenta integrazione con Usa e Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno strumento che darà più profondità alle relazioni tra i contraenti, rendendo la regione sempre più competitiva sullo scenario globale. È, in sintesi, il senso del nuovo trattato di libero scambio dei paesi dell'America del Nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) illustrato ad "Agenzia Nova" dall'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba. L'accordo, che entra in vigore il 1 luglio in sostituzione del "vecchio" Nafta (North American Free Trade Agreement), è innanzitutto la prova di un successo negoziale. "Per cominciare si rinnova un accordo che fino a pochi anni fa si insinuava potesse addirittura sparire", ha detto il diplomatico parlando di un documento "più complesso e articolato". Il trattato passa da "24 a 32 capitoli. Un testo nel quale compaiono in maniera importante temi nuovi come l'energia, la proprietà intellettuale, il commercio elettronico, la lotta alla corruzione e l'industria culturale", ha sottolineato de Alba dando conto della volontà dei tre paesi non solo di mantenere, ma anche di "approfondire, allungare e diversificare gli scambi commerciali e non solo". Si tratta di un "ulteriore passo nella giusta direzione di integrazione, che rinforza i tre paesi singolarmente e la regione nel suo complesso". In un mondo globalizzato, osserva l'Ambasciatore, "la competitività dipende molto dalla forza delle varie regioni, e questo trattato permette di rendere la nostra regione più forte". Il capitolo più discusso - e non potrebbe essere altrimenti visto che si parla della principale voce di scambio tra Messico, Stati Uniti e Canada - è quello che introduce novità nel settore automotive. Le regole introdotte dall'Usmca, che comunque entreranno a regime in modo progressivo, prevedono tra le altre cose un innalzamento della quota di produzione locale dei componenti per le quattro ruote, dal 62,5 al 75 per cento. "Chi riuscirà a sostenere questa sfida potrà godere del regime di 'zero dazi'", ha riassunto il rappresentante del Messico rimandando alla possibilità che la norma riuscirà produrre "ulteriore integrazione" all'interno della regione. (Res)