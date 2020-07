Business news: Brasile, coronavirus, governo proroga per altri due mesi bonus emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha prorogato per i mesi di giugno e luglio gli aiuti di emergenza da 600 real (95 euro) rivolti ai lavoratori precari e autonomi a basso reddito e ai beneficiari di Bolsa Família (reddito di cittadinanza). Ad anticipare la decisione e a esporre la disposizione alla stampa è stato il ministro dell'Economia, Paulo Guedes. Alla cerimonia hanno partecipato anche numerosi ministri del governo, parlamentari e i presidenti di Camera e Senato, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Il pagamento dei bonus da 600 euro per altri due mesi era stato messo in dubbio dallo stesso presidente Bolsonaro che, lo scorso 22 giungo, aveva annunciato l'avvio di un negoziato con il Parlamento per ridurre l'importo dei bonus. (Res)