Business news: Brasile, produzione petrolio diminuita del 6,5 per cento a maggio 2020

- La produzione di petrolio in Brasile è diminuita del 6,5 per canto a maggio 2020, rispetto ad aprile, e dell'1,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. La produzione di gas naturale è invece diminuita del 7,8 per cento nel confronto mensile e del 3 per cento nel confronto annuale. Sono i dati pubblicati nel bollettino mensile della produzione di idrocarburi, pubblicato dall'Agenzia nazionale del petrolio, gas e idrocarburi del Brasile (Anp). La produzione nazionale nel mese di maggio è stata di 3,485 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, di cui 2,765 milioni di barili al giorno di petrolio e 114 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno. Secondo l'Anp il calo della produzione è dovuto al blocco delle attività delle navi piattaforma (Fpso) Mangaratiba e Cidade de Angra dos Reis, e alla diminuzione delle attività delle piattaforme off-shore P-67, P-74 e P-76. (Res)