Putin: "Con le modifiche alla Costituzione rafforzeremo la statualità della Federazione russa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli emendamenti alla Costituzione russa rafforzeranno la statualità della Federazione e favorirà lo sviluppo dell’intero paese. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un’intervista all’emittente televisiva “Rossija-1”. “Sono assolutamente convinto che stiamo facendo la cosa giusta al momento di approvare gli emendamenti alla Costituzione attuale. Rafforzeranno la nostra statualità e creeranno le condizioni per uno sviluppo coerente del nostro paese per decine di anni a venire", ha affermato il presidente russo ricordando che il diritto delle repubbliche russe a ritirarsi dall'Unione Sovietica (Urss) era una “bomba a orologeria e la Russia avrebbe dovuto evitare simili errori”, Secondo Putin, la Costituzione sovietica includeva una tesi del rivoluzionario russo Vladimir Lenin secondo cui le repubbliche avrebbero potuto avere il diritto di ritirarsi dall'Urss "Questa è una bomba a orologeria risalente al 1922, quando fu istituita l'Unione Sovietica", ha evidenziato Putin, sottolineando che questo diritto è stato incluso in altre Costituzioni sovietiche del 1924, 1936 e 1977. "Certamente, dovremmo evitare queste cose", ha rimarcato ancora il capo di Stato russo. Venerdì, la Commissione elettorale centrale ha confermato l'esito del voto nazionale sulla modifica della Costituzione russa. Il 77,92 per cento dei votanti ha approvato gli emendamenti alla legge fondamentale della Russia, mentre il 21,27 per cento ha votato contro.Il processo di riforma costituzionale è partito con l’intento di rinnovare l’infrastruttura istituzionale in vista della presumibile uscita di scena di Putin nel 2024, al termine del suo quarto mandato presidenziale. Il capo dello Stato russo nel 2024 avrà 72 anni, un’età avanzata che faceva presagire un suo potenziale ritiro dalla scena politica; inoltre, il mandato attualmente in corso è anche il secondo consecutivo di Putin, un fattore che – sino alla modifica istituzionale – impediva di fatto al presidente di candidarsi nuovamente. Con l’andare avanti del processo di riforma, portato avanti da un gruppo di lavoro preposto e passato al vaglio del parlamento bicamerale russo, la riforma si è man mano “trasformata”, consolidando di fatto la posizione di Putin. A marzo, infatti, durante il dibattito parlamentare la parlamentare Valentina Tereshkova, ex astronauta ed esponente del partito di governo Russia Unita, ha presentato un emendamento costituzionale che annullava il vincolo del doppio mandato consecutivo. Di fatto, quindi, Putin potrà guidare la Russia per altri due mandati oltre il 2024, arrivando di fatto – età e acciacchi permettendo – al 2036.Fra gli altri elementi degni di nota c’è l’emendamento dedicato alle fonti del diritto russo. Le modifiche costituzionali assegnano alla Costituzione russa la priorità rispetto ai trattati internazionali e ad altri atti che consentono al Cremlino di ignorare le sentenze dei tribunali di Strasburgo o dell'Aia. Altro tema ampiamente dibattuto a livello internazionale, e non solo, è l’emendamento sul matrimonio eterosessuale: la nuova dicitura costituzionale definisce il matrimonio come l’unione tra un uomo e una donna. Questo è stato uno dei cambiamenti costituzionali più discussi tra il pubblico russo, una società sostanzialmente conservatrice in cui tuttavia non sono mancate alcune voci di dissenso. La nuova Costituzione contiene anche un riferimento religioso: gli emendamenti sanciscono la menzione di "fede in Dio" nella Costituzione. Ovviamente non c’è alcuna connotazione specifica: la maggior parte dei russi sono cristiani ortodossi, ma non si può dimenticare la grande comunità di fede musulmana, una presenza di fedeli buddisti e persone di altre confessioni. Infine, gli emendamenti rafforzano la presidenza della Federazione Russa rispetto alle autorità regionali e locali, e danno maggior potere al parlamento che – rispetto al mero parere attuale – ora deve confermare la scelta del primo ministro e dei membri del governo indicati dal capo dello Stato. (Res)