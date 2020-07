Business news: Messico, Aeromexico avvia processo ristrutturazione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea del Messico, Aeromexico, ha annunciato l'avvio - assieme ad alcune filiali - di un processo "volontario di ristrutturazione finanziaria" ai sensi del capitolo 11 della legge fallimentare statunitense. Un processo che non interromperà la fornitura di servizi alla clientela, avverte la sigla in una nota inviata alla Borsa messicana valori. "La Compagnia utilizzerà i vantaggi del Capitolo 11 per rafforzare la propria posizione finanziaria e di liquidità, proteggere e preservare le sue operazioni e asset, e portare a compimento i ritocchi operativi necessari per fare fronte all'impatto della Covid-19", si legge nel comunicato. Il direttore generale di Aeromexico, Andres Conesa, ha ricordato le sfide "senza precedenti" che il comparto sta affrontando a seguito del tracollo della domanda globale, parlando dell'ipmegno della compagnia a rimettere i conti in sesto. A luglio, riassume il quotidiano "El Universal", l'impresa aumenterà la sua presenza nel mercato domestico portando il numero di voli a quasi il doppio di quelli effettuati in tutto giugno. Su scala internazionale, l'obiettivo è di quadruplicare la frequenza su mese. Oltre a sfruttare i benefici dell'articolo 11, Aeromexico ha reso noto anche l'avvio di trattative per nuovi finanziamenti. (Res)