Business news: Cile, crollo record attività economica, -15,3 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Cile ha registrato un calo record del 15,3 per cento su anno nel mese di maggio, come risultato dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. E' quanto risulta dall'Indicatore mensile dell'attività economica (Imacec) reso noto dalla Banca centrale cilena. Il dato rappresenta un record senza precedenti, anche se risulta leggermente migliore della maggior parte delle proiezioni degli analisti. L'aggregato dei primi cinque mesi segna invece una flessione del 5,58 per cento, mentre nella comparazione con il mese precedente la differenza è del 3,4 per cento. Risalta nel quadro recessivo generale il miglioramento dell'attività mineraria, cresciuta dell'1,2 per cento nonostante l'emergenza sanitaria, mentre l'insieme delle altre attività escluso il settore minerario ha segnato un -17 per cento. (Res)