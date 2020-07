Business news: Messico, a giugno calo record nella vendita delle auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno in Messico sono state vendute 62.837 automobili, un calo del 41,1 per cento sullo stesso mese del 2019. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) sulla base dei dati della Asociaciòn Nacional de Distribuidores de Automotores (Amda). Si tratta del peggior calo annuale registrato negli ultimi 25 anni, inferiore solo al -75,6 per cento ottenuto a giugno del 1995. Il dato negativo, riferiscono i vertici Amda, è direttamente legato alla chiusura dei concessionari imposta dalle misure di contenimento del nuovo coronavirus, non compensata dalle forme alternative di vendita e assistenza al cliente (on-line, telefono). In termini accumulati, tra gennaio e giugno, il numero di auto vendute è stato pari a 436.445, il 31,9 per cento in meno del dato del 2019. (Res)