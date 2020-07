Business news: Brasile, bilancia commerciale, surplus da 7,5 miliardi di dollari a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno il Brasile ha registrato un surplus nella bilancia commerciale per 7,5 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato dal ministero dell'Economia, si tratta del record storico per il mese della serie, iniziata nel 1989. Tuttavia l'ottimo risultato in percentuale è stato ottenuto principalmente grazie a un pesante calo delle importazioni, diminuite del 27,4 per cento nella media giornaliera rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, generando un volume di 10,4 miliardi di dollari. In particolare si è registrato un calo nella media giornaliera degli acquisti di articoli dall'industria manifatturiera (-28,1 per cento), attività estrattive (-22,3 per cento) e agricoltura (-15,6 per cento). Anche le esportazioni sono diminuite del 12 per cento rispetto a giugno 2019, per un volume di 17,9 miliardi di dollari. In particolare si è registrato un aumento nella media giornaliera dell'export di prodotti agricoli (29,7 per cento), mentre sensibili sono state le riduzioni per le esportazioni dei prodotti manifatturieri (-21 per cento). Secondo il segretario al commercio estero del ministero dell'Economia, Lucas Ferraz, i risultati sono fortemente influenzati dal forte calo dei prezzi internazionali, non solo delle materie prime, ma anche per i prodotti con un valore aggiunto più elevato. (Res)