Russia: Putin, con modifiche alla Costituzione "rafforzeremo la statualità" della Federazione

- Gli emendamenti alla Costituzione russa rafforzeranno la statualità della Federazione e favorirà lo sviluppo dell’intero paese. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un’intervista all’emittente televisiva “Rossija-1”. “Sono assolutamente convinto che stiamo facendo la cosa giusta al momento di approvare gli emendamenti alla Costituzione attuale. Rafforzeranno la nostra statualità e creeranno le condizioni per uno sviluppo coerente del nostro paese per decine di anni a venire", ha affermato il presidente russo ricordando che il diritto delle repubbliche russe a ritirarsi dall'Unione Sovietica (Urss) era una “bomba a orologeria e la Russia avrebbe dovuto evitare simili errori”, Secondo Putin, la Costituzione sovietica includeva una tesi del rivoluzionario russo Vladimir Lenin secondo cui le repubbliche avrebbero potuto avere il diritto di ritirarsi dall'Urss "Questa è una bomba a orologeria risalente al 1922, quando fu istituita l'Unione Sovietica", ha evidenziato Putin, sottolineando che questo diritto è stato incluso in altre Costituzioni sovietiche del 1924, 1936 e 1977. "Certamente, dovremmo evitare queste cose", ha rimarcato ancora il capo di Stato russo. Venerdì, la Commissione elettorale centrale ha confermato l'esito del voto nazionale sulla modifica della Costituzione russa. Il 77,92 per cento dei votanti ha approvato gli emendamenti alla legge fondamentale della Russia, mentre il 21,27 per cento ha votato contro. (segue) (Rum)