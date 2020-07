Russia: Putin, con modifiche alla Costituzione "rafforzeremo la statualità" della Federazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di riforma costituzionale è partito con l’intento di rinnovare l’infrastruttura istituzionale in vista della presumibile uscita di scena di Putin nel 2024, al termine del suo quarto mandato presidenziale. Il capo dello Stato russo nel 2024 avrà 72 anni, un’età avanzata che faceva presagire un suo potenziale ritiro dalla scena politica; inoltre, il mandato attualmente in corso è anche il secondo consecutivo di Putin, un fattore che – sino alla modifica istituzionale – impediva di fatto al presidente di candidarsi nuovamente. Con l’andare avanti del processo di riforma, portato avanti da un gruppo di lavoro preposto e passato al vaglio del parlamento bicamerale russo, la riforma si è man mano “trasformata”, consolidando di fatto la posizione di Putin. A marzo, infatti, durante il dibattito parlamentare la parlamentare Valentina Tereshkova, ex astronauta ed esponente del partito di governo Russia Unita, ha presentato un emendamento costituzionale che annullava il vincolo del doppio mandato consecutivo. Di fatto, quindi, Putin potrà guidare la Russia per altri due mandati oltre il 2024, arrivando di fatto – età e acciacchi permettendo – al 2036. (segue) (Rum)