Russia: Putin, con modifiche alla Costituzione "rafforzeremo la statualità" della Federazione (3)

- Fra gli altri elementi degni di nota c’è l’emendamento dedicato alle fonti del diritto russo. Le modifiche costituzionali assegnano alla Costituzione russa la priorità rispetto ai trattati internazionali e ad altri atti che consentono al Cremlino di ignorare le sentenze dei tribunali di Strasburgo o dell'Aia. Altro tema ampiamente dibattuto a livello internazionale, e non solo, è l’emendamento sul matrimonio eterosessuale: la nuova dicitura costituzionale definisce il matrimonio come l’unione tra un uomo e una donna. Questo è stato uno dei cambiamenti costituzionali più discussi tra il pubblico russo, una società sostanzialmente conservatrice in cui tuttavia non sono mancate alcune voci di dissenso. La nuova Costituzione contiene anche un riferimento religioso: gli emendamenti sanciscono la menzione di "fede in Dio" nella Costituzione. Ovviamente non c’è alcuna connotazione specifica: la maggior parte dei russi sono cristiani ortodossi, ma non si può dimenticare la grande comunità di fede musulmana, una presenza di fedeli buddisti e persone di altre confessioni. Infine, gli emendamenti rafforzano la presidenza della Federazione Russa rispetto alle autorità regionali e locali, e danno maggior potere al parlamento che – rispetto al mero parere attuale – ora deve confermare la scelta del primo ministro e dei membri del governo indicati dal capo dello Stato. ( (Rum)