Croazia: a scrutinio parziale, conservatori in testa con 69 seggi in elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione democratica croata (Hdz) è in testa negli ultimi exit poll con 69 seggi guadagnati nelle odierne elezioni parlamentari. Secondo gli ultimi risultati parziali, la coalizione Restart attorno ai socialdemocratici guadagna invece 43 seggi in parlamento. Il Movimento patriottico di Miroslav Skoro ottiene 15 seggi mentre Most guadagna 6 seggi. I risultati derivano dallo spoglio del 36,85 per cento delle postazioni elettorali, pari al 27,78 per cento delle schede secondo quanto comunica la Commissione elettorale centrale. L'appuntamento elettorale del 5 luglio, anticipato rispetto alla scadenza regolare di settembre, è stato fissato su insistenza della forza conservatrice di maggioranza, l'Hdz. Fino all'ultimo giorno prima del silenzio elettorale i sondaggi prevedevano un testa a testa fra Hdz e la coalizione di centro-sinistra Restart. (Seb)