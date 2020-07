Business news: Colombia, Banca centrale riduce tasso di interesse al 2,50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Colombia ha ridotto il suo tasso di interesse di un quarto di punto percentuale, al 2,50 per cento. Lo riferisce l’emittente “WRadio”. A motivare la decisione, fa sapere l’istituto finanziario, le aspettative sull’inflazione in calo al 3 per cento “come risultato di una domanda aggregata debole, del deterioramento del mercato del lavoro e di un eccesso della capacità produttiva”. "In queste condizioni, l'equilibrio dei rischi della politica monetaria suggerisce la convenienza di continuare a fornire una spinta all'economia", ha affermato Juan José Echavarria, governatore della banca centrale colombiana. (Res)