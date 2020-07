Croazia: elezioni parlamentari, a conservatori vanno 68 seggi a più della meta dei seggi scrutinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione democratica croata (Hdz) è in testa con 68 seggi guadagnati nelle odierne elezioni parlamentari dopo lo spoglio del 63,55 per cento dei seggi elettorali. Secondo gli ultimi risultati parziali emessi dalla Commissione elettorale centrale, la coalizione Restart guidata dai socialdemocratici guadagna invece 43 seggi in parlamento. Il Movimento patriottico di Miroslav Skoro ottiene 15 seggi mentre Most guadagna 8 seggi. La coalizione di sinistra Possiamo ha ottenuto, secondo i risultati parziali, 6 mandati, mentre l'affluenza alle urne è stata pari al 46,14 per cento. L'appuntamento elettorale del 5 luglio, anticipato rispetto alla scadenza regolare di settembre, è stato fissato su insistenza della forza conservatrice di maggioranza, l'Unione democratica croata (Hdz). (Seb)