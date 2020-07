Business news: Cuba, l'isola riparte al turismo internazionale ma con limitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba riapre le porte al turismo internazionale, limitandolo ad alcune destinazioni, nel contesto delle restrizioni in vigore per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Lo riferisce il portale web “Cubadebate”. Per il momento i turisti internazionali potranno avere accesso solo ai cayos dell’arcipelago caraibico - Santa María, Guillermo, Largo, Coco e Cruz - senza la possibilità di visitare L'Avana e altre zone del paese. I turisti internazionali saranno sottoposti a un test diagnostico al loro arrivo. “Cuba riapre le sue frontiere al turismo internazionale”, ha scritto il presidente Miguel Díaz-Canel sul suo account Twitter. Cuba ha registrato un totale di 2.348 contagi e 86 decessi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno confermato sette positivi e nessun decesso. (Res)