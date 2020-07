© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEGli assessori Laura Galimberti (Educazione) e Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali) partecipano all’inaugurazione di “Mai Solo, con i tuoi bimbi”, il campus estivo gratuito organizzato dall’associazione Energie Sociali Jesurum per i bambini tra i 6 e gli 11 anni che rientra nel palinsesto della Milano summer school.Casa della Memoria, via Confalonieri 14 (ore 12.30)Commissione consiliare trigiunta Lavori pubblici, Periferie ed Educazione per gli aggiornamenti in materia di edilizia scolastica, alla luce del piano scuola per l'anno scolastico 2020-2021. Partecipa l’assessore all'Edilizia scolastica, Paolo Limonta.Diretta YouTube (dalle 13 alle 14.30)Si riunisce il Consiglio comunale. In apertura di seduta le domande a risposta immediata. A seguire il programma dei lavori prevede alcune delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, mozioni e ordini del giorno.Diretta sul sito del Comune di Milano (ore 15.30)L’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti partecipa alla diretta streaming dal titolo “Giovani e periferie: io centro!”, organizzata dalla Fondazione don Gino Rigoldi. Intervengono, oltre all’assessore e a don Rigoldi, Gad Lerner e J-Ax. Conduce Gian Giacomo Schiavi.Diretta YouTube e Facebook sulla pagina dalla Fondazione (ore 19.00)Il sindaco Giuseppe Sala interviene con un saluto in apertura del concerto straordinario del Teatro alla Scala.Teatro alla Scala, via Filodrammatici 2 (ore 20.00) (segue) (Rem)