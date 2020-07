Terremoto: Durino (Lega), Zingaretti non ha coraggio per zone sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, non scatta sulla sedia e non sprona il governo M5s-Pd a favore delle zone terremotate? Si riempie la bocca di lavoro, invece il segretario dem non incide sia come governatore del Lazio sia nel governo come socio di maggioranza". Così, in una nota, il deputato e il responsabile del dipartimento Lavoro della Lega Claudio Durigon, che sostiene: "Se un governo non riesce neanche a tendere la mano alle popolazioni terremotate del 2016-2017, allora viene meno la funzione della cosa pubblica. C'è chi si dimetterebbe per la vergogna, ma Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Matteo Renzi camminano a testa alta. Persino il commissario Giovanni Legnini non può fare a meno di dare ragione ai sindaci delle zone colpite. Siamo alla frutta, finora cosa avete fatto?", conclude la nota. (Com)