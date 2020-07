Business news: Brasile, Petrobras annuncia vendita concessioni petrolifere in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha annunciato la messa in vendita delle concessioni per l'estrazione petrolifera nel bacino di Solimoes, nello stato dell'Amazzonia. La cessione riguarda i campi di Arara Azul, Araracanga, Leste do Urucu, Rio Urucu, Sudoeste Urucu, Cupiuba e Carapanauba, Il polo estrattivo sorge tra i municipi di Tefé e Coari, e occupa un'area di circa 350 chilometri quadrati. Oltre alle concessioni e ai loro impianti di produzione, la struttura produttiva comprende impianti di trattamento per la produzione di petrolio e gas naturale, nonché strutture logistiche a supporto dell'estrazione. Nel primo trimestre del 2020, la produzione media del polo è stata di 106.353 barili di petrolio equivalente al giorno, di cui 16.525 barili di petrolio, 14.281 millimetri cubici di gas al giorno e 1.150 tonnellate di Gas di petrolio liquefatto. (Res)