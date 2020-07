Usa-Cina: “Wsj”, Pechino non in grado di rispettare impegni commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati pubblicati in settimana da Washington, tuttavia, al mese di maggio la Cina ha acquistato prodotti energetici statunitensi per soli 2 miliardi di dollari nel corso del 2020. Un gap, affermano gli esperti, legato in particolare al crollo della domanda di energia e dei prezzi di gas e petrolio nel contesto della crisi originata dalla pandemia di coronavirus. La Cina ha inoltre acquistato 5,4 miliardi di dollari di prodotti agricoli dagli Stati Uniti tra gennaio e maggio 2020, con l’obiettivo di arrivare a quota 33 miliardi di dollari entro fine anno. Il comparto agricolo pesa sul 39 per cento degli impegni previsti dall’accordo di Fase uno, ma in questo caso appare più facile per Pechino avvicinarsi agli obiettivi prefissati: si prevede infatti che gli acquisti verranno incrementati in autunno con i raccolti delle maggiori colture. Quanto all’industria manifatturiera, la Cina ha acquistato finora prodotti per 19,5 miliardi di dollari su 84 miliardi di dollari previsti entro fine 2020. (Nys)