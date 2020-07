Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEPresentazione del 30° rapporto Milano Produttiva sull'economia dei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi dal titolo “Milano oltre l’emergenza. Dalle imprese resilienti alle prospettive di rilancio economico e sociale”. Intervengono Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; Elena Vasco, segretario generale Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; Fedele De Novellis, REF Ricerche; Alessandro Rosina, Università Cattolica del Sacro Cuore e Alberto Grando, Università commerciale Luigi Bocconi.Modalità telematica (dalle 11 alle 12.30)Presentazione del volume "Il Futuro della Formazione. Investire sul capitale umano", che raccoglie le proposte che Assolombarda, in collaborazione con Confindustria Canavese, ha elaborato sul mondo dell’educazione. Intervengono Pietro Guindani, vicepresidente di Assolombarda con delega a Università, Innovazione e Capitale Umano; Patrizia Paglia, presidente di Confindustria Canavese; Andrea Gavosto, direttore Fondazione Giovanni Agnelli; Elio Franzini, Rettore dell'Università degli Studi di Milano e rappresentante del Comitato di Coordinamento delle Università lombarde, in un colloquio con Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda con delega ad Affari Istituzionali, Organizzazione, Cultura e Legalità.Streaming su "Genio & Impresa” di Assolombarda (ore 11.00)Conferenza stampa del leader della Lega Matteo Salvini, dopo l’incontro con gli autotrasportatori di FAI-Conftrasporto.Sede FAI, viale Bacchiglione 16 (ore 12.00)Il prefetto di Milano Renato Saccone, alla presenza delle massime autorità locali, consegna le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica. Tra gli insigniti il magistrato Armando Spataro, il cantautore Roberto Vecchioni e il presidente dell’associazione “Ascobaires” di Confcommercio Milano, Gabriel Meghnagi.Giardini della Prefettura di Milano, corso Monforte 31 (ore 18.30) (Rem)