Business news: Brasile, dalle banche prestiti per oltre mille miliardi miliardi real durante pandemia

- Le banche del Brasile hanno prestato fondi per un totale di 1.100 miliardi di real (179 miliardi di euro) nel corso della pandemia di coronavirus. Lo rende noto la Federazione brasiliana delle banche (Febraban), secondo cui la crisi economica causata dagli effetti della crisi sanitaria ha accresciuto la domanda di credito sia da parte delle aziende che da parte delle famiglie brasiliana. "Come abbiamo detto, questa crisi non ha avuto origine nei settori finanziario e bancario", ha affermato il presidente di Febraba, Isaac Sidney. "Tuttavia abbiamo contribuito e continueremo a farlo efficacemente per mitigare il pesante impatto sulle aziende e sulle famiglie. Dall'inizio di marzo, le banche hanno concesso crediti per oltre 1.100 miliardi di real, sia come nuovi prestiti a tasso agevolato e inferiore rispetto ai livelli pre-crisi, si rinegoziando i prestiti già in corso per ridurre il peso delle rate", ha detto Sidney. (Res)