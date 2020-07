Pd: Faraone (Iv), da Orlando antico riflesso supponente di certa sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, afferma: "Ieri sera, dopo la sconfitta con il Milan ho mandato un messaggio su whatsapp ad un mio amico laziale prendendolo in giro: 'Tutta questa fretta di ricominciare il campionato per farlo vincere un’altra volta alla Juventus'. Risposta che ti aspetti: 'Con una squadra da tre lire abbiamo tenuto testa ai ladri juventini'. Un po’ come Andrea Orlando: 'Se non avessimo subito tre scissioni in questo momento saremmo sopra la Lega'. L’antico riflesso supponente di una certa sinistra nel nostro Paese. Quelli con le mazzette di giornale sotto al braccio - continua il parlamentare su Facebook - che partecipano alle discussioni politiche con l’arroganza di chi sa tutto lui e ti indica la via. Se vinciamo è perché siamo bravi, se perdiamo è perché c’è qualcuno che si è scisso, ci ha criticato, non ha sostenuto il nostro candidato. Guarda caso sono gli stessi che ti spiegano che oggi con Forza Italia va avviato un dialogo (d’altronde ci hanno messo su un governo, il governo Letta), ma se lo dice Renzi è un 'berluschino'". Faraone aggiunge: "Quelli che aggrediscono Gori perché parla di congresso in piena crisi economica da coronavirus, ma non hanno alcun imbarazzo a discutere di legge elettorale in Parlamento in piena crisi economica da coronavirus. Quelli che fanno fuori i leader perché non vogliono uomini soli al comando, ma che non esitano nemmeno un secondo a portare il Paese al voto anticipato e far vincere Salvini e i suoi pieni poteri. Quelli - rileva ancora il senatore di Iv - che i congressi sono legittimi solo quando vince il mio candidato. Quelli che i disperati sulla Ocean viking vanno sbarcati subito quando il ministro dell’interno è Salvini, ma diventa una bella e comoda nave da crociera quando governano loro". (segue) (Rin)