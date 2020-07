Roma: Raggi, oltre 4mila controlli nei luoghi della movida, grazie a Polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A piazza Venezia gli agenti sono intervenuti per una rissa in corso tra ragazzi di varie nazionalità: cinque persone sono state fermate e denunciate. A piazza Bologna, un uomo fermato a bordo di una Ferrari durante i controlli di polizia stradale è stato denunciato per aver opposto resistenza agli agenti. Per quanto riguarda la sicurezza stradale e il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi è stata portata avanti una specifica vigilanza, che ha portato a rilevare più di 500 infrazioni, con oltre 40 macchine rimosse per sosta irregolare o d'intralcio. Sono state fermate anche numerose persone a bordo di monopattini. Controlli mirati anti-prostituzione sono stati portati avanti nelle zone di Marconi ed Eur, con 23 sanzioni e 10 Daspo urbani - continua Virginia Raggi nel post su Facebook -. Inoltre, a causa di assembramenti che impedivano di fatto l’osservanza delle regole per limitare il contagio, gli agenti hanno provveduto ad isolare e chiudere momentaneamente al passaggio alcune aree di quartieri maggiormente interessati dalla movida, come Trastevere, piazza Bologna e San Lorenzo. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per l’impegno portato avanti. L’invito che voglio rivolgere a tutti i cittadini è alla massima responsabilità: il comportamento di ognuno di noi garantisce la sicurezza di tutti. Non è il momento di abbassare la guardia", ha concluso il sindaco di Roma. (Rer)