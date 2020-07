Tav: Gelmini (FI), gravissimo attentato, assicurare delinquenti alla giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, definisce "gravissimo l'attentato - di questo si tratta - che stanotte ha coinvolto una colonna di mezzi del reparto mobile della Polizia di Stato diretta al cantiere della Tav di Chiomonte, in Valle di Susa. Chiodi sull'autostrada A32 - continua la parlamentare in una nota -, gomme degli automezzi forate, una tragedia sfiorata. Solidarietà dal gruppo Forza Italia della Camera ai nostri agenti, i delinquenti responsabili di questo vile atto vengano al più presto assicurati alla giustizia". (Com)