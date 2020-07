Egitto: Al Sisi segue i piani per assicurare i confini occidentali con la Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani e gli sforzi del Genio militare delle trasmissioni delle Forze armate dell’Egitto per mettere in sicurezza i confini, in particolare le frontiere con la Libia: questo l’argomento al centro di un incontro avvenuto oggi al Cairo tra il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, il primo ministro Mustafa Madbouli, il ministro delle Telecomunicazioni, e il comandante del Corpo delle trasmissioni dell’Esercito. Durante l'incontro, riferisce la stampa locale, Al Sisi ha esaminato gli sforzi dei “Signal Corps” per assicurare il vasto deserto occidentale e i confini del paese con la Libia, nonché tutti gli assi strategici sia a nord che a sud. Al Sisi ha riesaminato anche la situazione ai valichi di frontiera in tempo reale sfruttando gli ultimi dispositivi di telecomunicazione aggiornati e il satellite egiziano “Tiba 1”.(Cae)