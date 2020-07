Giappone: coronavirus, i casi totali superano quota 20 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno superato quota 20 mila i casi totali di coronavirus in Giappone, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 277 nuovi contagi. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Nel novero vengono considerati 19.522 casi individuati sulla terraferma e 712 a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Il ministro Yasutoshi Nishimura ha ammesso che il ritmo dei contagi è aumentato in maniera deciso nell'ultima settimana. Secondo i dati del dicastero, i decessi per Covid-19 restano fermi a quota 990. Nishimura ha tuttavia dichiarato che il governo non considera necessario "in questa fase" il ripristino dello stato d'emergenza, descrivendo i nuovi contagi come "leggeri o asintomatici" e non in grado di ingolfare il sistema sanitario nazionale.(Git)