Coronavirus: Gallera, bloccati sei focolai tra Mantova e Cremona

- "I 'protocolli Anticovid', messi in atto dall'Ats Valpadana in collaborazione con medici di base, medici del lavoro e aziende, hanno permesso di soffocare sei focolai prima ancora che si propagassero: 1.500 tamponi eseguiti, 70 persone positive di cui 58 residenti sul territorio lombardo, 54 in provincia di Mantova e 4 in provincia di Cremona". Lo afferma in una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, illustrando l'attività della locale Agenzia per la tutela della salute che, a seguito di alcune segnalazioni, nelle ultime due settimane ha svolto un'intensa attività di controllo, tracciamento, sorveglianza e prevenzione, in particolare nell'ambito di sei realtà produttive nel territorio di competenza. "I primi quattro casi erano riferiti a due nuclei familiari – spiega Gallera – che hanno fatto scattare la 'strategia dei cerchi concentrici': tamponi immediati ai contatti parentali diretti, poi ad amici e colleghi prossimi ai casi segnalati e, infine, a tutti i lavoratori delle aziende coinvolte. L'azione è stata condotta dal servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, insieme alle unità speciali di continuità assistenziale che, in loco, hanno effettuato i test molecolari". (segue) (com)