Coronavirus: Gallera, bloccati sei focolai tra Mantova e Cremona (2)

- Analoghi interventi sono stati avviati anche per le segnalazioni successive. "Il protocollo prevede l'isolamento e la presa in carico dei casi positivi – aggiunge Gallera – la chiusura temporanea dell'attività produttiva e la sanificazione degli ambienti, la riapertura dell'azienda in totale sicurezza". Nei casi dei macelli e salumifici, l'Ats Valpadana diretta da Salvatore Mannino ha attivato anche il servizio veterinario per i controlli necessari. "Questa nuova fase - conclude l'assessore Gallera – si caratterizza per il rafforzamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza sul territorio in tutta la Lombardia, a cura delle Ats: tamponi a tappeto a seguito di segnalazioni da parte dei medici di medicina generale o dei datori di lavoro; il monitoraggio continuo degli ambienti (comuni, frazioni, quartieri, realtà condominiali o lavorative) dove si sono verificati i casi con l'effettuazione del tampone e, all'occorrenza, del test sierologico". (com)