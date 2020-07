Germania: caso Wirecard, ministro Scholz vuole dare più potere ad Autorità per vigilanza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz ha dichiarato di volere dare più potere all'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin), come risposta al caso Wirecard, la società di servizi per la finanza tedesca che ha recentemente dichiarato fallimento. La società è stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. "Voglio dare a BaFin maggiori diritti di controllo sui rapporti finanziari, indipendentemente dal fatto che una società abbia o meno una sezione bancaria", ha dichiarato Scholz in un'intervista al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il ministro ha affermato che i meccanismi di protezione di BaFin contro i conflitti di interesse contabili devono essere migliorati. Scholz ha aggiunto che potrebbe proporre revisori a rotazione per garantire maggiore indipendenza ed esaminare se le grandi società di contabilità dovrebbero fornire consulenza e monitorare contemporaneamente una società. "Nessuno dovrebbe presumere che sia sufficiente trattenere il respiro e sperare per il meglio", ha sottolineato il ministro. "Dovremo chiarire in ogni area cosa è andato storto”, ha aggiunto.(Geb)