Fase 3: De Corato, nessun distanziamento sui mezzi pubblici a Milano, servono controlli

- L’assessore regionale lombardo a regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato in una nota denuncia la mancanza di distanziamento sui mezzi pubblici milanesi, allegando foto di un bus affollato della linea 90 questa mattina in via Bezzi. "Continuo a ricevere segnalazioni di mezzi pubblici a Milano dove i passeggeri non rispettano il distanziamento di almeno un metro previsto dal regolamento Atm nel rispetto del dpcm. Dove sono finiti i controlli che erano stati promessi da Atm e dal Comune? Di certo questo ruolo non può essere demandato ai conducenti, serve personale ad hoc”, osserva De Corato. “Considerato che il formarsi di nuovi focolai di Covid-19 non è un'ipotesi rara, devono esserci controlli immediati ed efficaci”, conclude l’assessore. (com)