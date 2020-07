Milano: Grimoldi (Lega), disappunto per evento su antisemitismo con Sumaya Abdel Qader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo Grimoldi, in una nota esprime “disappunto per l'iniziativa patrocinata dall'Unar (Ufficio nazionale antidiscrimazioni e razzismo) in programma domani alle 16 all'Università Cattolica, con Gad Lerner come moderatore, sui temi dell'antisemitismo e dell'islamofobia a cui parteciperà come relatrice Sumaya Abdel Qader”. Citando le parole di Enrico Mairov, presidente di Nuova Udai e di Lombardia-Israele, Grimoldi osserva che “quando si affronta il fenomeno dell'antisemitismo non è consentito a chi appartenga a movimenti che invocano la distruzione dello Stato di Israele e che predicano il boicottaggio anche intellettuale dei suoi cittadini, potersi pronunciare su questo odioso fenomeno, intendendo, con espressioni e atteggiamenti ambigui, riconoscere solo l'aspetto dell'antisemitismo legato all'aggressione di un cittadino di religione ebraica, purché non israeliano”. “Condivido queste parole e chiedo dunque, di non legittimare, con la presenza al dibattito, personaggi che in passato abbiano strumentalizzato il loro ruolo per portare avanti ideologie distorte e fonti di odio”, conclude Grimoldi. (com)