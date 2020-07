Milano: De Pasquale, Sumaya Abdel Qader non può dare lezioni di pace in Medioriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incredibile la costruzione di un parallelismo tra antiebraismo e islamofobia proposta da un dibattito promosso da Gad Lerner. Non è possibile che Sumaya Abdel Quader appartenente ad associazioni e movimenti che predicano la distruzione dello stato di Israele salga su un pulpito a dare lezioni di pace in Medioriente". Lo osserva in una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, ribadendo da parte del partito la "vicinanza alla comunità ebraica e allo Stato di Israele contro ogni rilettura della storia e delle aggressioni e persecuzioni subite dal popolo di Israele".(com)