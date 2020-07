Milano: Limonta, fiero di camminare con sindaco che lavora per città che ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Edilizia scolastica del Comune di Milano, Paolo Limonta, in un post su Facebook interviene nel dibattito sulle elezioni amministrative 2021, aperto questa mattina dalle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini. "Stiamo lavorando per Milano e i milanesi in questo periodo difficilissimo. Lo stiamo facendo tutti i giorni. Ognuno di noi si sta prodigando anche attraverso la sperimentazione di percorsi e di strategie che non erano assolutamente prevedibili, ma che si rendono necessari in questa fase. Ognuno di noi sta affrontando situazioni in cui si possono anche commettere degli errori. L’importante è riconoscerli e ripartire proprio dagli errori per definire criteri di intervento più appropriati, più incisivi, più risolutivi", osserva Limonta. "Io - aggiunge - sono fiero di camminare con un sindaco che non ha paura di riconoscere i suoi errori, ma che c’è e lavora tutti i giorni per la città di cui è innamorato". "Dal 2011 governiamo Milano. Abbiamo fatto tanto e tanto dobbiamo ancora fare. Che la destra, quella arrogante che sostiene senza vergogna che in Lombardia rifarebbe tutto quello che ha fatto, se ne faccia una una ragione. Continueremo a esserci anche nei prossimi anni", conclude Limonta. (Rem)