Repubblica Dominicana: si vota per la presidenza, favorito l’oppositore Abinader

- Sono in corso nella Repubblica Dominicana le operazioni di voto per le elezioni presidenziali che potrebbero porre fine a una lunga era di dominio del Partito di liberazione dominicano (Pld), logorato da lotte interni e venti di cambiamento. Alle urne, previste inizialmente il 17 maggio e aperte nonostante i rischi legati alla pandemia di coronavirus, hanno diritto a presentarsi circa 7,5 milioni di cittadini, che si esprimeranno sulla scelta di presidente, vicepresidente, 190 deputati e 20 rappresentanti al Parlamento centroamericano (Parlacen). I sondaggi degli ultimi mesi danno per favorito Luis Abinader, leader del Partito moderno rivoluzionario (Prm), che potrebbe garantirsi la presidenza senza passare dal ballottaggio, che dovrebbe tenersi il 26 luglio prossimo. Il principale ostacolo è costituito dal candidato del partito al potere, Gonzalo Castillo del Pld. Secondo i sondaggi, anche nel caso in cui riuscisse a portare le elezioni al secondo turno, Castillo verrebbe sconfitto al ballottaggio da Abinader. Il terzo candidato, ma con poche possibilità di successo, è l’ex presidente Leonel Fernandez, dissidente del Pld che aspira a un quarto mandato con La Forza del popolo, partito da lui stesso fondato.(Res)