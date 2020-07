Infrastrutture: diga etiope, l'Egitto ribadisce che il Nilo "è una questione esistenziale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto tiene il punto nei colloqui internazionali sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), finora improduttivi, spiegando che le risorse idriche rappresentano “una questione esistenziale” per la nazione araba. Nel terzo giorno dei colloqui sugli aspetti tecnici e giuridici della mega-infrastruttura che l’azienda italiana Salini sta contribuendo a costruire, il ministro dell'Irrigazione egiziano, Mohamed Abdel-Atty, ha dichiarato: “L'acqua del Nilo è un problema esistenziale per l'Egitto, il 97 per cento del suo territorio è deserto". L’esponente del governo del Cairo ha fatto il punto degli sforzi del suo paese per raggiungere un “accordo equo ed equilibrato” che tenga conto degli interessi dei tre paesi (Egitto, Sudan ed Etiopia) attraversati dalla diga. "L'Egitto non è mai stato contrario ai progetti di sviluppo nel bacino del Nilo, Etiopia inclusa", ha detto Abdel-Atty. Il ministro egiziano ha detto che la proposta del suo paese "assicura che l'Etiopia raggiungerà i suoi obiettivi in termini di generazione di elettricità ed eviterà ogni possibile danno agli interessi del Sudan e dell'Egitto". Venerdì scorso, 3 luglio, i ministri dei tre paesi hanno riavviato i colloqui trilaterali in videoconferenza, sotto l’egida dall'Unione africana (Ua) alla presenza di 11 osservatori di Stati Uniti, Unione europea e Sudafrica (presidente di turno dell’Ua). Secondo quanto dichiarato da Abdel-Atty, gli incontri finora hanno raggiunto "zero risultati". (Cae)