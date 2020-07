Ostia: Raggi, basta atti vandalici e criminali sulle spiagge, attivata vigilanza notturna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di 1.000 metri di arenile che partono dal porto turistico, più quattro spiagge nella parte centrale di Ostia. I controlli saranno svolti da persone armate munite di faro, con il supporto di una unità mobile, in costante contatto con le Forze dell’ordine", aggiunge la prima cittadina di Roma nel suo post. "Il nuovo servizio va così ad aggiungersi alla guardiania già garantita sulle spiagge di Castelporziano e Capocotta grazie ai gestori dei chioschi bar e sulle tre spiagge libere in concessione a privati nella parte centrale di Ostia. Sempre per la sicurezza delle spiagge, è prevista l’installazione telecamere fisse per il contrasto all’abbandono di rifiuti, criminalità e commercio abusivo. Si tratta di 20 telecamere, fotovoltaiche, piazzate in punti strategici del nostro litorale, collegate alla Sala Sistema Roma della Polizia locale. Ringrazio la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e la sua squadra per l’impegno e il lavoro svolto. Le nostre spiagge sono beni preziosi per noi cittadini e per i turisti che vengono nella nostra città. A ognuno di noi sta la responsabilità di proteggerle e valorizzarle", conclude Virginia Raggi. (Rer)