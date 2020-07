Pd: Faraone (Iv), da Orlando antico riflesso supponente di certa sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faraone prosegue: "Questa supponenza, questa presunta superiorità morale, ideologica, non l’ho mai potuta sopportare nella mia vita politica, né quando stavo nel Pd, a maggior ragione da quando ho deciso di percorrere un’altra strada. Perché il riformismo è una cosa seria e non si compra su Amazon. Se straordinarie personalità non si ritrovano in quel contenitore non è per uno stupido capriccio, ma perché il riformismo, purtroppo, si trova oramai lontano anni luce da lì. Invece di criminalizzare chi ha scelto altre strade - sottolinea l'esponente di Iv -, chiedetevi perché è accaduto. Semmai ai riformisti che sono andati via, a quelli che hanno deciso di restare, a quelli che hanno scelto negli anni passati altri partiti o altre coalizioni va fatta un’altra domanda: perché non trovate le ragioni per stare tutti insieme? No, non è il porto che ho abbandonato - conclude Faraone - e mi sono lasciato alle spalle che mi provoca un rimpianto, ma è il nuovo approdo che mi aspetta, dopo un lungo viaggio, che mi da speranza, entusiasmo e ancora tanta voglia di andare avanti". (Rin)