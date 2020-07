Roma: Raggi, oltre 4mila controlli nei luoghi della movida, grazie a Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati oltre 4mila i controlli della Polizia locale di Roma Capitale nei luoghi della movida questo fine settimana: un bilancio di nove denunce e un arresto, una rissa sventata in piazza Venezia e oltre 500 multe per comportamenti irregolari su strada, anche con i monopattini. E' il bilancio tirato dal sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook. "Le pattuglie hanno scoperto circa venti violazioni per il consumo e la vendita di alcolici fuori dall'orario previsto, insieme ad altri illeciti tra cui frode in commercio, mancanza di autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande, inosservanza delle norme igienico-sanitario e reati di natura edilizia. Oltre 10mila euro di multa per un locale a Trastevere, dove era in corso una festa con musica ad alto volume: oltre alla mancanza delle autorizzazioni per la ristorazione, sono emersi anche svariati illeciti di natura penale e amministrativa, tra cui la violazione di alcune norme anti-contagio. A piazza Trilussa, invece, un uomo è stato sorpreso a spacciare droga ed è stato subito arrestato", continua la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)