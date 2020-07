Lazio: morta Nikki Guelfi, la moglie dell'assessore allo Sviluppo economico Paolo Orneli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A salutare la moglie dell'assessore Orneli anche il Partito democratico di Roma, che in un post su Facebook afferma: "In queste ore di immenso dolore per la scomparsa di Nikki Guelfi tutte le democratiche e i democratici di Roma partecipano al lutto della famiglia stringendosi in un enorme abbraccio a Paolo Orneli e alla figlia Melania. Custodiremo e coltiveremo tutti nel cuore il ricordo di una donna straordinaria che ha dato tanto alla nostra città e alla nostra comunità e lascia nelle vite delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e incontrarla una traccia indelebile che porteremo sempre con noi". Nikki Guelfi lottava con la sua malattia da cinque anni. (Rer)